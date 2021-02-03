Онколог рассказала о самых распространенных видах рака в Крыму

Поскольку в Крыму самая высокая в России инсоляция, на первом месте по заболеваемости находится рак кожи Фото: Александра Тимощенко

Крымский специалист-онколог Министерства здравоохранения Елена Чирва рассказала о самых распространенных видах рака, которые чаще всего встречаются на полуострове. Об этом она сообщила на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Поскольку в Крыму самая высокая в России инсоляция, на первом месте по заболеваемости находится рак кожи. А крымские женщины чаще всего страдают от рака молочной железы. Также люди, которые не могут отказаться от работы, которая наносит вред здоровью, могут страдать от злокачественных опухолей.

- В группу риска входят, например, те, кто работает на вредном производстве или в поле. Если вы не можете избежать воздействия вредных факторов, то нужно их смягчать. На солнце обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, а также вне работы больше находиться на свежем воздухе, если работаете с вредными испарениями, - отметила врач.

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