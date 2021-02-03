Представительство президента Украины заявило в прокуратуру из-за продажи винзавода «Коктебель». Фото: Архив "КП"

Представительство президента Украины в АР Крым, созданное в 2014 году, подало заявление в прокуратуру по факту продажи имущественного комплекса винзавода «Коктебель».

- Из открытых источников информации так называемому представительству президента Украины в АР Крым стало известно об аукционе, по результатам которого было продано имущество предприятия «Коктебель». Командой представительства была собрана информация и передана в так называемую прокуратуру Автономной Республики Крым, - цитирует Крым 24 пресс-службу структуры.

Напомним, «Завод марочных вин Коктебель» продали на аукционе за 110 миллионов рублей. Торги длились всего 4 минуты, результаты которых опубликованы на портале torgi.gov.ru.

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