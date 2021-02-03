Мусоровоз столкнулся с пассажирским автобусом в Симферополе. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонктакте

В социальных сетях набирает популярность пост об аварии, произошедшей в Симферополе. ЧП, участниками которого стали мусоровоз и пассажирский автобус, случилось утром 3 февраля на Московской трассе.

Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в одной из групп соцсетей, мусоровоз задел автобус при развороте.

- Как можно не заметить КамАЗ или автобус? – недоумевают в комментариях к посту пользователи.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По словам очевидцев ДТП, пострадавших нет.

- Все живы, обошлись ушибами и испугом, - сообщил один из комментаторов.

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