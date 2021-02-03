В Крыму внедрят новую систему оплаты труда бюджетников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Крыму планируется постепенное внедрение новой системы оплаты труда бюджетников. Поэтапный ввод будет проходить в течение 5 лет и начнется в 2021 году.

- Правительство будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюджетников, а также определять компенсационные и стимулирующие выплаты, и условия их назначения, - цитируют министра труда и социальной защиты Крыма Елену Романовскую в управлении информационной политики Миниформа РК.

Она добавила, что с 1 января установлен МРОТ в размере 12 тысяч 792 рублей, а также решен вопрос с оплатой труда людей, работающих дистанционно.

- Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы, - подчеркнула вице-премьер.

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