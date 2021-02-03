Аксенов поддержал инициативу создания особых административных районов в Крыму

Особые административные районы улучшат в Крыму условия для инвесторов. Фото: Правительство РК

В Крыму и Севастополе могут создать особые административные районы. Эту инициативу поддержал Глава Крыма Сергей Аксенов.

Законопроект об особом правовом режиме разработали сотрудники Минэкономразвития РФ. Власти составят перечень особых административных районов. Они смогут гарантировать участникам конфиденциальность информации, которая содержится в едином госреестре.

- Речь идет о новом или действующем юрлице, которое занимается инвестиционным проектом в Крыму или Севастополе. А ведь акционерами или учредителями могут быть не только резиденты РФ, а и других стран. На полуострове инвестиции сейчас реализуются только в форме капитальных вложений и в размере не менее 150 миллионов рублей. Проекты же должны быть связаны лишь с развитием действующих или созданием новых производств. Туда входят и инфраструктурные объекты, в том числе санаторно-курортной и туристской отрасли, - прокомментировал Аксенов на своей странице в соцсети.

Глава Крыма уверен, что нововведение поможет с новой силой развивать социально-экономическую сферу и привлекать больше инвестиций.

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