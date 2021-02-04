Крым возглавил топ-10 популярных туристических направлений

Черное море привлекает к себе отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья TVIL.RU составили рейтинг направлений для путешествий в этом году.

- Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Карелия, Кемеровская область, Ставропольский край, Московская область, Башкирия (Башкортостан) и Карачаево-Черкесия в Российской Федерации, а также Абхазия составили десятку популярных направлений для путешествий 2021 года, - озвучили специалисты итоги анализа брони жилья на этот год, отметив, что количество брони выросло на четверть, если сравнивать с прошлым сезоном.

Топ-10 популярных направлений для отдыха в 2021 году (средняя цена аренды жилья на одни сутки, в рублях):

Крым, 3162

Краснодарский край, 2573

Абхазия, 2140

Ленинградская область, 2571

Карелия, 5966

Кемеровская область, 7949

Ставропольский край, 1555

Московская область, 3613

Башкирия, 4018

Карачаево-Черкесия, 2152

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