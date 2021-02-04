Жительница Украины пыталась попасть в Крым в обход пунктов пропуска

Фото: Архив "КП"

На границе с Крымом задержали украинку, которая хотела попасть на полуостров в обход пункта пропуска «Армянск».

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, на осознанное нарушение режима госграницы гражданка пошла из-за отсутствия действительных документов, удостоверяющих личность.

Также в ведомстве уточнили, что 24-летнюю женщину не остановили украинские пограничники. Представители Погрануправления РФ обнаружили и задержали женщину в нескольких сотнях метров от пункта пропуска «Армянск».

Против иностранки возбудили уголовное дело по части 1 статье 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию). Нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы.

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