В горах Крыма 4 февраля выпадет мокрый снег

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В горных районах Крыма 4 февраля ожидается мокрый снег и усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.

- На территории республики ожидается местами слабый дождь, в горных районах мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман, порывы ветра 15-20 метров в секунду, – уточнили в МЧС со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, в четверг в Крыму усилится юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +15 градусов.

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