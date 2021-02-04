В Крыму за 3 февраля обнаружили 148 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 3 февраля зафиксировали 148 человек с коронавирусом. Из них шесть человек переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 83 зараженных самостоятельно обратились за медпомощью, 64 человека ранее контактировали с зараженными, один случай завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3378 человек. Выздоровели за 3 февраля 421 человек, за весь период с начала пандемии – 28 140 человек.

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