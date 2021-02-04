В рамках нацпроекта благоустроят общественные территории в семи городах Крыма. Фото: Архив "КП"

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить общественные зоны в Феодосии, Ялте, Евпатории, Симферополе, Бахчисарае, Армянске и Красноперекопске.

На некоторых территориях работы продолжатся вторым этапом. По другим же только подготавливается проектно-сметная документация, а на благоустройство третьих зон уже получено положительное заключение экспертизы.

Общий объем средств на реализацию проекта в 2021 году составляет 617 миллионов рублей, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Главное управление по реализации национальных проектов.

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