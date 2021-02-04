Открылись продажи билетов в Крым в 47 городов

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Открылись продажи из 47 российских городов и обратно в аэропорт «Симферополь». Как сообщили в пресс-службе аэропорта, реализацию билетов на полеты в Крым за два месяца до старта весенне-летнего периода начали восемь авиакомпаний.

Новыми направлениями стали рейсы в Симферополь из Липецка и Курган. Рейсы из Липецка будут вылетать по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября. Из Кургана будут летать рейсы по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября.

Еще одно новое направление – прямые рейсы между Симферополем и Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ). Самолеты будут летать по вторникам в Крым, а по средам – из Симферополя в Надым. Полеты будут выполняться с 4 мая по 29 сентября.

- Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта. Уверен, что до конца марта количество авиакомпаний и направлений, по которым они будут осуществлять рейсы в Крым летом, еще увеличится, – отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин.

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