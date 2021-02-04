В Керчи многодетную мать вернули в очередь на квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Керчи прокуратура добилась от администрации возвращения многодетной матери в очередь на получение квартиры. Решение о восстановлении было получено через суд.

- В 2019 году постановлением местной администрации женщина вместе с сыном была снята с очереди на квартирный учет, так как, по мнению властей, она не имела права на получение жилья, поскольку в собственности у нее был земельный участок, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако руководство администрации города-героя не учли, что женщина содержит троих несовершеннолетних детей, поэтому все еще имеет право на получение жилья в порядке льготной очереди.

Служители Фемиды после рассмотрения представления в адрес администрации заняли сторону прокуратуры. Право женщины восстановили, а сотрудники правоохранительных органов также пообещали проконтролировать исполнение решения.

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