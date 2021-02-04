В Крыму выявили три города с самым грязным воздухом

Армянск, как и прежде, лидирует в топе городов Крыма с самым грязным воздухом. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В трех городах Крыма значительно загрязнен воздух. Такие результаты показало исследование Крымского гидрометцентра.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха специалисты поводили с 25 января по 1 февраля этого года.

В ходе проверки стало известно, что в Армянске превышен уровень оксида углерода и диоксида азота. Повышение содержание оксида углерода зафиксировали в Красноперекопске. В Севастополе превышен показатель взвешенных веществ.

Самый низкий уровень загрязнения наблюдается в Ялте, Симферополе и Керчи.

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