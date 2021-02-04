Объекты ФЦП в Крыму запретят передавать в субподряды

Подрядчикам строительства запретят передавать объекты в всубподряды. Фото: Архив КП

Объекты Федеральной целевой программы и Региональных инвестиционных адресных программ в Крыму запретят передавать по договорам субподряда. Такое поручение сегодня дал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Будет единая болванка контракта, который будет заключаться с единым исполнителем с ужесточенными мерами ответственности, - подчеркнул он. - Запрещена передача объектов в субконтракты, такого, что один подрядчик заключает по 3-4 субподряда не будет.

В договоре предусмотрят ускоренную процедуру расторжения контракта, если подрядчик нарушит его условия.

Всего в этом году на мероприятия по ФЦП Крым получит из федерального бюджета 33,7 миллиарда рублей и еще 11,1 миллиардов рублей пойдет из республиканского бюджета.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50