В Крыму сумма прожиточного минимума выросла на 1,4%

Прожиточный минимум для пенсионеров повысили на 7,5% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму вырос прожиточный минимум. Новую величину на 2021 год установил Совмин РК, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале.

Теперь прожиточный минимум на душу населения составит - 10 тысяч 998 рублей. Для трудоспособных граждан - 11 тысяч 753 рубля. Для детей - 11 тысяч 713 рублей, а для пенсионеров - 9 тысяч 546 рублей.

С 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных вырос на 1,4% в расчете на душу населения. Для пенсионеров - на 7,5 %, а для детей - на 1,9 %.

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