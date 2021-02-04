В Симферополе бездомный мужчина больше 10 лет живет в куче хлама. Фото: Черный список Крым | Симферополь | Севастополь / ВКонтакте

Среди жителей Симферополя, пользующихся социальными сетями, набирает популярность пост о бездомном мужчине.

Бомж живет около подъезда жилого многоэтажного дома по улице Балаклавской. И куча хлама уже давно стала ему неплохой заменой теплой квартиры.

- Кто-нибудь из администрации в состоянии объяснить логичность нахождения этого человека больше 10 лет на улице? Почему бы не организовать его перемещение в соответствующий пансионат? – недоумевает автор поста в одной из групп соцсетей.

В комментариях пользователи заметили, что какое-то время мужчину около подъезда не видели.

- Видимо, его убрали, когда проверка была, а сейчас вернули, - предположил горожанин.

Жительница микрорайона Пневматики Татьяна Шумейко пояснила: бомжа не единожды пытались определить куда-то, а также дать кров и работу.

- Но он постоянно отказывался. А однажды зимой отморозил себе ноги, и теперь не ходит совсем, - рассказала КП-Крым Шумейко.

Она добавила, что мужчина постоянно пьет.

- Но когда он трезвый, то такой культурный человек, читающий стихи. Его часто можно увидеть с книгой и в очках, - уточнила женщина.

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