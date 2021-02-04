Жители Ялты недовольны реконструкцией парков за 350 миллионов рублей. Фото: Янина Павленко / Facebook

Жители Ялты недовольны благоустройством городских скверов и парков. Горожане жалуются на дорожки, по которым невозможно гулять семьям с коляской и людям с ограниченными возможностями. Помимо этого, не везде есть перила.

- Недочеты есть, подрядчик обязан их устранить. Ждем и планируем еще один выезд рабочий группы. Парки нужно реконструировать не для галочки, а для комфорта ялтинцев и гостей города, - успокаивает местных жителей в своем Facebook глава курортной столицы Крыма Янина Павленко.

Реконструкция парков и скверов идет полным ходом, на работы выделили больше 350 миллионов рублей. Своей очереди ждут парки имени Годлевского, Калинина, Симеизский и скверы имени М.П. Чеховой, Данилевского и по улице Стахановской.

- Вместе с вами с нетерпением жду их открытия, и очень хочется, чтобы они были комфортными и стали настоящим украшением Ялты, - подчеркнула Павленко.

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