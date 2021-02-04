Приют для животных Симферополя планируют отдать в собственность Крыма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строящийся в Симферополе приют для бездомных животных планируют передать из городской собственности в республиканскую.

- Мы хотели бы передать в ведение Государственного комитета ветеринарии Республики Крым для того, чтобы они занимались. Если нет, тогда придется в свое муниципальное предприятие отдавать этот объект, - сообщила в эфире телеканала Крым 24 глава крымской столицы Елена Проценко.

Она напомнила, что строительные работы первой очереди планируют завершить весной.

- Там только техприсоединение осталось, - отметила Проценко.

Стены приюта способны принять около 200 четвероногих подопечных. На первом этапе работ возводились одноэтажное здание площадью 167 квадратных метров и крытые вольеры площадью 855 квадратных метров.

В общем по проекту планируется строительство хозяйственного и административного блоков, крытых вольеров для 148 животных, ветеринарной клиники, пожарных резервуаров и очистных сооружений. Сроки окончания работ несколько раз сдвигались. Изначально комплекс планировали сдать в эксплуатацию до конца 2019 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50