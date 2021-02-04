Число проехавших через госграницу в Крым автомобилей уменьшилось на 83%

За прошлый год через три пункта пропуска проехало 70,5 тысяч автомобилей Фото: Архив "КП"

В 2020 году количество автомобилей, которые проехали через пункты пропуска на севере полуострова, уменьшилось на 83%, сообщил на пресс-конференции и.о. первого заместителя начальника Крымской таможни Евгений Воронов.

Он отметил, что всего за прошлый год через три пункта пропуска проехало 70,5 тысяч автомобилей. А в прошлом их было 407 тысяч. Вместе с транспортными средствами сократилось и количество физических лиц, которые пересекли границу в 2020 году.

- У нас за весь год прошло 557 тысяч человек через автомобильные пункты пропуска. В прошлом году эта цифра была 2,7 миллионов человек, то есть тоже на 79% сократилось, – подчеркнул Воронов.

Снижение количества людей, по словам замначальника, связано с ограничениями из-а коронавируса.

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