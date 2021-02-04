Закрытые границы и отмена корпоративов: Чего боялись жители Крыма в прошлом году

Пандемия внесла свои коррективы в привычные фобии по всему миру. Фото: Архив "КП"

Крымчане рассказали о своих самых больших страхах за последний год. По результатам «Национального индекса тревожностей», за третий квартал 2020 года, пандемия внесла свои коррективы в привычные фобии по всему миру.

По данным исследования, отмена праздничных мероприятий на Новый год стала главным страхом для крымчан. Второе место заняла фобия закрытых границ. Этого боялись как огня не только крымчане, но и жители всего полуострова. Третье место досталось фобии под названием «неработающие театры и музеи», а опасения вызвало то, что Новый год может пройти без праздничной и волшебной атмосферы.

Отсутствие праздника на зимних каникулах волновало еще и жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Самарской области.

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