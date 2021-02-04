В Симферополе иномарка на большой скорости сбила пешехода. Фото: пресс-служба ГИБДД по РК.
В социальных сетях распространяются кадры жуткого ДТП, произошедшего вечером 3 февраля на дороге Восточный обход Симферополя. В аварии погиб пешеход – человека разорвало на части, сообщает ForPost.
На видеоролике, снятом очевидцами, можно разглядеть длинную кровавую дорожку – метров 10, - оставленную колесами белого автомобиля марки «BMW», и разбросанные по дороге части тела. Возможной причиной столь жутких последствий аварии стала скорость, с которой неслась иномарка.
В пресс-службе МВД по РК пояснили, что водитель легковушки ехал с улицы Вишневой в сторону проспекта Победы. В этот момент пострадавший переходил дорогу в неустановленном для перехода месте.
- В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи, - уточнили в пресс-службе изданию.
На данный момент по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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