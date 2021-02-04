Педагог из Крыма завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе «Учитель года России 2020»

Жительница Крыма завоевала приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе. Фото: Роман Трофимов / ЦУР РК

Педагог из Крыма завоевал приз зрительских симпатий в финале конкурса «Учитель года России 2020». Заключительный этап состязания проходил в Волгограде.

- Конкуренция была острой. Вы успешно прошли через сложные этапы конкурсных испытаний, получили заслуженную оценку коллег, педагогического сообщества, - обратился к участникам на торжественной церемонии награждения победителей президент России Владимир Путин.

Крым во Всероссийском конкурсе представляла 29-летняя учительница начальных классов Симферопольской школы №2 Екатерина Коваленко. Ее соперниками стали 84 педагога из разных городов страны.

Несмотря на то, что победителями конкурса стали всего 5 учителей, участница из Крыма удостоилась приза зрительских симпатий, а ее «классный час» члены жюри признали лучшим в финале.

- На конкурсе получила колоссальное количество позитивных эмоций и новый опыт, которым готова поделиться с коллегами, - рассказывает о своих впечатлениях Екатерина Коваленко.

С поздравлениями к молодому педагогу обратился глава Крыма Сергей Аксенов.

- Этот почетный приз является гордостью для всех нас. Напоминанием о том, что крымские педагоги сохраняют и развивают лучшие традиции и достижения российского и советского образования, - подчеркнул в своей речи Аксенов.

Он добавил, что именно учитель формирует облик будущего нашей страны, и поэтому высокие достижения служат гарантом силы, успеха и процветания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50