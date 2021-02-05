Эх, моряк: Военнослужащий Черноморского флота ответит за любовные утехи с 15-летней девочкой

История современных Ромео и Джульетты закончилась печально Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Не просто так говорят, что «запретный плод сладок». Вот и в этот раз отношения 22-летнего севастопольца и 15-летней крымчанки стали поводом для скандала.

Молодые люди познакомились на улице, как это часто бывает. Красивый военнослужащий в форме бросился в глаза юной девушке. Влюбленность не заставила себя ждать, и уже совсем скоро они начали подолгу пропадать в квартире парня, полностью отрезая себя от внешнего мира, выключив телефоны, оборвав все связи.

Мать не могла смириться с тем, что ее дочь связалась с таким взрослым мужчиной. Ее девочка хотела взрослой жизни. Но а как же учеба и семья? Уговоры не помогали, ежедневные ссоры заканчивались ничем.

Выбора не было и мать девочки пошла на кардинальные меры - сообщила в полицию о связи служащего Черноморского флота с несовершеннолетней. Низко, зато действенно, подумала жительница Севастополя.

Звонок в дежурную службу поступил 3 февраля, полицейским не оставалось ничего другого, кроме как принять заявление и начать расследование. Оказалось, что взрослые отношения со всеми исходящими у современных Ромео и Джульетты длились с сентября по ноябрь 2020-го.

Обвиняемый сейчас проходит службу в Черноморском флоте РФ на корабле. Меру пресечения мужчине пока не избрали, но по статье №134 УК РФ служащий может заплатить за запретную любовь четырьмя годами лишения свободы.

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