В Симферополе и Севастополе 5 февраля частично отключат электричество

Электроприборы станут бесполезными на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 31

пер. Ветеринарный, 2, 1-5а (нечет);

ул. Малореченская, 101а-101г(нечет)

проспект Победы, 103а-109(нечет)

ул. Луговая, 1-53(нечет), 67

микрорайон Каменка – садовые товарищества: Троянда, Машиностроитель; Сегмент; Сельский строитель; Химик; Связист (Телефонист); Восход; Уют1; Трикотажник; Лаванда; Урожай 1; Радуга; Надежда; Геолог; Тепловик; Садовод; Здоровье; Ударник; Лаванда; Колос; Швейник; Дружба; Дзержинец; Мотор; Пчелка; Мелиоратор; Вымпел; Трикотажник; Уют; Ремонтник; Мебельщик; Полиграфист, Веселая долина; Водник, Ягодка Крым; Бодрость; Привал; Домостроитель; Шинник; Урожай; Энергия; Автобусник; Автобусник 2; Пчелка; Автомобилист; Вишневый сад; Радуга; Коммунальник; Пневматик; Пневматик 2; Нерудник

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова 40,44, 80-96

с 11.00 до 15.00

ул. Бориса Михайлова 33;

ул. Героев Сталинграда 33-А,33-Б,33-В,33-Г,35,35-А,35-В;

ул. Павла Корчагина 26

с 9.00 до 17.00

пр. Октябрьской Революции 27,29;

ул. Павла Корчагина 16;

пр. Гагарина 11;

ул. Зои Космодемьянской 2-8;

ул. Октябрьская 5;

ул. Киевская 13,15;

ул. Льва Толстого 32;

ул. Революции 1905 года 12;

ул. Гавена 14-А,14-Б;

ул. Героев Подводников 8,10;

ул. Парковая 8/26;

ул. Павла Дыбенко 20-26;

ул. Строительная 11-А,13-А,37,41,47,49;

ул. Крестовского 87-в,63,67-85;

ул. Фруктовая 14;

ул. Яблочкова 14

село Терновка: ул. Подгорная 6-18,5-19; ул. Студенческая 14-46,13-45

село Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21

село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43

с 8.00 до 17.00

село Орловка: ул. Качинское шоссе 7, 14, 15-19(нечет), 18, 25-28; ул. Озерная 1-4, 13-19(нечет), 18-28(чет), 25, 28-А, 29, 34, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 58; пер. Багряный 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 21-30.

поселок Осипенко: ул. Лазурная 1, 3, 4, 9-25(нечет), 10, 14-20(чет), 29, 33, 35, 36, 38; ул. Красноярская 14, 23, 42, 44; ул. Енисейская 5, 12, 17, 19, 30, 34-38(чет); ул. Камская 1, 2, 11, 12, 14, 15-21(нечет), 20, 26, 29, 30, 34-41; ул. Землянского 1-11(нечет), 18; туп. Прямой 2, 4.

с 8.00 до 16.00

пр. Генерала Острякова 42, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 70

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