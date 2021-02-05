Погода в Крыму на 5 февраля: слякоть и тепло до +8

В Севастополе тепло до +8°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 февраля на полуострове в силе штормовое предупреждение: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 25 м/с. По народным приметам, если на Агафия ярко солнышко светит, то жди раннюю весну.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха до +8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 25 м/с. Днем тепло до +8°.

Вода в Черном море +7° +11°.

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