Погода в Крыму на 5 февраля: слякоть и тепло до +8

В Севастополе тепло до +8°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 февраля на полуострове в силе штормовое предупреждение: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 25 м/с. По народным приметам, если на Агафия ярко солнышко светит, то жди раннюю весну.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха до +8°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 25 м/с. Днем тепло до +8°.
Вода в Черном море +7° +11°.
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