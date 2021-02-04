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На съездах в микрорайон Каменка появятся светофоры

Для пешеходов установят специальные сигналы с кнопкой
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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На съездах в микрорайон Каменка появятся светофоры.

На съездах в микрорайон Каменка появятся светофоры.

Фото: Архив "КП"

На восточном выезде из Симферополя появятся светофоры. Их установят на перекрестках автотрасс, ведущих в микрорайон Каменка.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, на участке автомобильной дороги Симферополь – Феодосия от ТЦ «Новацентр» до трассы «Таврида» ведутся работы по установке светофоров, - сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.

На пешеходном переходе в районе перекрестка восточного выезда и улицы Чадырлар оборудуют светофор с кнопкой.

Также на улице Чапчакчи Хатидже установят светофор для пешеходов с автоматическим режимом переключения сигналов.

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