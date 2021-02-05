В Крыму за сутки COVID-19 выявили у 152 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму за сутки выявили 152 случая заражения COVID-19, в 15 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных 102 человека самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 49 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными. Последний COVID-положительный пациент приехал из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3457 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 28 тысяч 355 человек. Умерло за это же время 799 человек.

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