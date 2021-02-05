Министром ЖКХ Крыма официально стал Сергей Донец. Фото: пресс-служба МинЖКХ РК.

Министерство ЖКХ РК официально возглавил Сергей Донец. Соответствующий указ можно найти на официальном сайте правительства Крыма.

- Назначить Донца Сергея Олеговича на государственную должность Республики Крым - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, - прописано в документе.

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал назначение министра еще 1 февраля во время совещания по вопросам водоснабжения региона.

Напомним, с 13 января Сергей Донец был временно исполняющим обязанности главы ведомства, сменив на посту Дмитрия Черняева, ушедшего в отставку по собственному желанию 11 января.

Как сообщил Аксенов, уход Черняева связан со срывом выполнения программы расселения аварийного жилья.

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