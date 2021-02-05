В Крыму скончалось еще 8 COVID-положительных пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму зафиксировали еще 8 летальных случаев среди COVID-положительных больных. Таким образом, число скончавшихся от коронавируса за весь период пандемии достигло 799 человек.

В Крыму за сутки амбулаторное лечение назначили 92 пациентам, а в стационар госпитализировали 66 коронавирусных больных.

Напомним, в Крыму за сутки COVID-19 нашли у 152 человек. В 15 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных 102 самостоятельно обратилась к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 49 нашли среди тех, кто общался и пересекался с ранее инфицированными. Последний COVID-положительный пациент приехал из-за рубежа.

За сутки в региональных лабораториях обследовали 3 тысячи 457 человек на коронавирус. За весь период пандемии вирус успешно побороло 28 тысяч 355 человек.

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