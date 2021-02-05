«Какого он в такую погоду полез»: Рыбак из Ялты едва не утонул на своей лодке во время шторма

Попытка порыбачить в шторм чуть не закончилась для ялтинца трагедией. Фото: скрин из видео

Рыбак из Ялты с самого утра мечтал о хорошем улове. Взяв все снасти и принадлежности и усевшись в резиновую лодку мужчина направился на Массандровский пляж. Увидев небольшие волны - расстроился, но отступать не стал. Желание порыбачить преобладало над инстинктом самосохранения.

Ялтинец уверенно выдвинулся в море, но не заплыв даже за пирс, большая волна перевернула резиновую лодку, как бумажный кораблик.

Видео инцидента попало в сеть, и уже через несколько минут пользователи активно комментировали кадры.

- Какого он в такую погоду полез, - вопрошает Галина Демченко.

- Хватило ума около пирса в шторм идти, - добавляет Алексей Крымский.

К счастью, крымчанин не пострадал, но большинство его вещей море забрало с собой, как сувенир.

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