Часть Симферополя останется без воды на три дня. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

У жителей некоторых районов Симферополя в ближайшие дни могут отключить водоснабжение. Ограничения введут 4 февраля.

- В связи с производством работ по переорганизации системы водоснабжения и подготовке к запуску магистрального трубопровода с 4 по 6 февраля ограничения введут в микрорайонах Белое 1, 2, 3, 4, 5 и Хошкельды, сел Ана-Юрт и Акрополис, поселка Айкован, СПК «Юбилейный», «Дачник», «Садовод», - уточнили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Жителям столицы Крыма принесли извинения за доставленные неудобства и заверили, что в ближайшие дни будет производиться подвоз питьевой воды. С графиком более подробно можно ознакомиться по ссылке.

Помимо этого, на предприятии напомнили, что в некоторых микрорайонах и селах есть запас воды в баках. Но ее стоит использовать в технических целях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50