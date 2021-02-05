В Крыму потратят 5 миллиардов на ремонт морских причалов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские власти планируют потратить около 5 миллиардов рублей на реконструкцию морских причалов.

- Со времен СССР многими морскими причалами не занимались. В федеральной целевой программе есть мероприятия по реконструкции крымских причалов, - подчеркнул вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, слова которого приводит Крым 24.

Программа по ремонту завязана на развитии яхтенного туризма и рассчитана до 2025 года, подытожил он.

Напомним, строительство и ремонт яхтенных марин и портопунктов хотят начать в середине 2021 году. Очередность определят и согласуют с Федеральным правительством.

Власти Крыма также планируют обновлять морской транспорт, большую часть которого произвели еще в советское время.

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