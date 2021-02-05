В этом году в Крыму собираются провести отпуск 14% россиян

Россияне уже начали бронировать авиабилеты на лето 2021 года Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В этом году свой отпуск в Крыму проведут 14% россиян. Такие данные предоставили аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру, опросив 1 300 человек.

Выяснилось, что отдыхать планируют не многие, например, каждый четвертый опрошенный россиянин проведет отпуск дома или в деревне. Совсем отказались от отпуска 15% опрошенных.

- Многие отдают предпочтение Крыму - 14%. Черное море Краснодарского края для отдыха выбрал каждый десятый. На курортах Кавказских Минеральных Вод планируют расслабиться 4% участников опроса. В другие регионы России собираются 8% людей, - отметили сотрудники сервиса.

Еще 7% россиян в 2021 году пакуют чемоданы на Турцию, другие страны выбирают 15% людей.

Жители РФ уже активно бронируют авиабилеты на лето 2021 года, чаще всего в Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик.

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