В Крыму расширят маршрутную сеть пригородных электричек. Фото: пресс-служба Минтранса РК.

В Крыму планируют в этом году расширить маршрутную сеть пригородных поездов. Так, по полуострову начнут курсировать 82 электропоезда по 16 различным направлениям.

Без изменений остаются маршруты «Симферополь – Севастополь», «Евпатория – Севастополь», «Керчь – Анапа». А вот скорость движения электрички, курсирующей между Симферополем и Евпаторией, удалось повысить благодаря ремонту железнодорожного полотна.

- Время следования электричек сообщением Симферополь – Евпатория уменьшилось до 1 часа 35 минут. При этом время нахождения в пути экспресс-поезда из столицы Республики Крым до Евпатории уменьшилось до 1 часа, что сопоставимо с движением автомобиля, - цитируют в пресс-службе Министерства транспорта Крыма первого замминистра Татьяну Малий.

Жителям и гостям Крыма напомнили, что на данный момент состав электропоездов обновили. Во все вагоны встроена современная система микроклимата, а также ведется видеонаблюдение.

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