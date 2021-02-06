Погода в Крыму на 6 февраля: дождь, снег и тепло до +8°

На Крымском полуострове не очень солнечный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 февраля на Крымском полуострове сырой, неуютный день. Народные приметы гласят, что какая погода на Аксинью, такой будет и вся весна.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный до 11 м/с. Днем тепло до +8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Ветер восточный до 13 м/с. Днем тепло до +8°.

Температура воды в Черном море + 7°…+ 11°.

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