Участок дороги на гору Ай-Петри перекроют из-за возможного схода лавины. Фото: Архив "КП"

В Ялте перекроют участок дороги в районе подъема на гору Ай-Петри из-за возросшего риска схода снежной лавины и возникновения снежных заносов.

- Ввести ограничение движения транспортных средств движения, за исключением полноприводных автомобилей повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения, - цитирует пресс-службу ГУП РК «Крымавтодор» Крымское информационное агентство.

На предприятии добавили, что на перекрытом участке установят соответствующие дорожные знаки.

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