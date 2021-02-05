Украина выманивает крымчан на бесплатную вакцинацию от коронавируса

На бесплатные прививки в Украину зовут жителей Донбасса и Крыма Фото: Валентина ВАГАНОВА

Украинские власти приглашают жителей Крыма и Донбасса на бесплатную прививку от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения соседнего государства.

Вакцинирование проводят в пунктах прививки, чтобы получить антиген желающим нужно выехать на Украину.

Однако, крымчане и так могут бесплатно привиться от Covid-19 в любой государственной клинике полуострова. Поэтом предоставление вакцины в Украине для крымчан - бесполезно.

Напомним, первую прививку от коронавируса на сегодня получили уже больше 10 тысяч жителей полуострова. Всего в регион прибыло 30 тысяч 500 доз вакцины.

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