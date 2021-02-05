В Симферополе уберут нелегальные стоянки проката электросамокатов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

С улиц Симферополя исчезнут стоянки проката электросамокатов, размещенные без каких-либо правовых оснований.

- Данные объекты не включены в Схему размещения временных нестационарных аттракционов, а также установлены хаотично и без прохождения процедур согласования, - цитируют в пресс-службе горадминистрации начальника управления торговли и бытового обслуживания Олега Симонова.

Речь идет о транспорте, прикрепленном к ограждению тросовым замком. Как сообщают в пресс-службе, такое использование может повредить собственности города.

На данный момент принято постановление о демонтаже 35 электросамокатов, проверки ждут еще 19 подобных стоянок.

- Уже переданы на ответственное хранение 25 незаконно размещенных самокатов. Работа эта будет продолжена, - подчеркнул Симонов.

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