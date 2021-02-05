В Симферопольском районе готовят участок под логистический комплекс. Фото: пресс-служба Корпорации развития РК.

На участке площадью 9,2 гектаров в Симферопольском районе началась подготовка к строительству логистического комплекса. На данный момент идет расчистка и выравнивание территории.

- Будущий логистический комплекс будет выполнять функции 3PL-оператора, предлагая компаниям-клиентам полный комплекс логистических услуг, - уточнили в пресс-службе Корпорации развития РК.

Стоимость проекта составила 325 миллионов рублей. Сумма налога, предполагаемого к уплате в федеральный, республиканский и местный бюджеты, составит 505 миллионов рублей.

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