В Крыму за сутки COVID-19 выявили у 155 человек

В РК действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В регионе за минувшие сутки выявили 155 случаев заболевания COVID-19, в 11 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, из всех заболевших 103 сами обратились за помощью к врачам, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один заболевший приехал из-за рубежа.

В общей сложности за истекшие 24 часа лаборатории на территории РК проверили на коронавирус 2273 человека – мужчин, женщин и детей.

Всего за сутки за сутки выздоровело 200 пациентов «коронавирусных» отделений больниц, а за все время пандемии - 28 555 человек.

Руководитель региона напомнил о необходимости соблюдения масочного режима при посещении общественных мест.

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