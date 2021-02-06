Проценко прошлась по дворам Симферополя после предупреждения Аксенова

Елена Проценко оценила благоустройство города. Фото: Елена Проценко/

Елена Проценко попала в немилость у вышестоящих чиновников, когда были подведены итоги 2020 года. Выяснилось, что в столице региона толком не освоили деньги, которые предоставило руководство белокаменной.

Глава администрации Симферополя отреагировала действием на недовольство главы РК Сергея Аксенова.

- Объехала дворовые и общественные территории Симферополя, благоустройство которых проходило в 2020 году по соглашению между Правительством Москвы и Советом Министров Республики Крым, - сообщила Елена Проценко на своей странице в Фейсбуке. - Среди объектов, которые посетила за прошедшие два дня, - общественная территория вдоль улично-дорожной сети улицы Севастопольская и общественная территория «180 квартал» на Московском кольце.

Чиновница также осмотрела дворы и обсудила с председателями МКД работы по благоустройству.

Мэр пообещала в кратчайшие сроки устранить все замечания и недоработки.

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