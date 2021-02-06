В Симферополе обчистили пункт выдачи интернет-заказов

Подозреваемых суд может лишить свободы на пять лет. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дежурным отдела полиции Железнодорожного района Симферополя поступило заявление о том, что ночью обворовали пункт выдачи интернет-заказов.

- Было установлено, что двое жителей Севастополя ночью пробрались в пункт выдачи интернет-заказов и похитили оттуда одежду и обувь на сумму около 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Также удалось найти и подозреваемого в другом преступлении: 51-летний мужчина среди белого дня совершил кражу из магазина на 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по ст.158 УК РФ – кража. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50