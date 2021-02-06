Появился список ярмарок выходного дня в Симферополе

На ярмарках можно купить продукты питания дешевле, чем в супермаркетах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Чиновники администрации Симферополя намерены и дальше поддерживать проведение ярмарок выходного дня, ведь там горожане по приемлемым ценам могут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные изделия, мед и прочие продукты питания.

В пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что на территории столицы Крыма организованы и проводятся 12 ярмарок выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции.

Где и когда проходят ярмарки:

поселок ГРЭС, улица Энергетиков, 2 (суббота);

улица Залесская, 97 (суббота);

улица Аэрофлотская, 16 (суббота);

улица Мате Залки, 17 (воскресенье);

улица Героев Сталинграда, 8 (суббота);

улица Балаклавская, 119, у разворотного кольца (воскресенье);

улица Киевская, 114 (реализация книгопечатной продукции);

проспект Победы, 213 а (напротив ТЦ «Новая площадь») – продажа цветов, рассады, саженцев и посадочного материала с 1 марта по 1 декабря сего года;

сквер имени Тренева – специальная ярмарка «Школьный базар», по реализации товаров школьного ассортимента с 31 июля по 3 сентября сего года;

проспект Кирова, 1 (площадь Спортивная);

проспект Кирова, 17 - в дни праздничных мероприятий;

парк имени Юрия Гагарина – в дни праздничных мероприятий

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