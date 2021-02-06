Вытащил кошелек и ушел вразвалочку: Появилось видео, изобличающее вора-карманника из Ялты

Вора изобличила видеозапись. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК
По горячим следа, в течении 24 часов сотрудники полиции Ялты нашли и задержали подозреваемого в карманных кражах.
Ловкач искал жертв в набитых салонах автобусов и многолюдных местах.
- Приблизившись к жертве, он доставал из чужого кармана или сумки ценные вещи, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Незадачливый воришка в какой-то момент попал в поле действия видеокамеры. На записи видно, как на входе в автобус, он «обчищает» карманы девушки, а вытащив кошелек неторопливо, вразвалочку уходит, чтобы не привлекать к себе внимания.
- Злоумышленником оказался 52-летний житель Ялты, - отметили в ведомстве.
Правоохранители во время обыска у задержанного нашли ворованные мобильные телефоны и банковскую карту, что подтвердило его причастность еще к ряду краж.
Подозреваемый, поняв, что отпираться бессмысленно, во всем признался.
Сотрудники полиции нашли законных хозяев телефонов, которые им вернут после завершения следствия, а на задержанного завели уголовное дело. По ч.2 ст.158 УК РФ (кража) ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.
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