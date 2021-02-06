Вытащил кошелек и ушел вразвалочку: Появилось видео, изобличающее вора-карманника из Ялты

Вора изобличила видеозапись. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

По горячим следа, в течении 24 часов сотрудники полиции Ялты нашли и задержали подозреваемого в карманных кражах.

Ловкач искал жертв в набитых салонах автобусов и многолюдных местах.

- Приблизившись к жертве, он доставал из чужого кармана или сумки ценные вещи, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Незадачливый воришка в какой-то момент попал в поле действия видеокамеры. На записи видно, как на входе в автобус, он «обчищает» карманы девушки, а вытащив кошелек неторопливо, вразвалочку уходит, чтобы не привлекать к себе внимания.

- Злоумышленником оказался 52-летний житель Ялты, - отметили в ведомстве.

Правоохранители во время обыска у задержанного нашли ворованные мобильные телефоны и банковскую карту, что подтвердило его причастность еще к ряду краж.

Подозреваемый, поняв, что отпираться бессмысленно, во всем признался.

Сотрудники полиции нашли законных хозяев телефонов, которые им вернут после завершения следствия, а на задержанного завели уголовное дело. По ч.2 ст.158 УК РФ (кража) ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.

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