В Крыму пропал Иван Розум

Иван Розум. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появился очередной тревожный пост.

- Помогите найти человека! Пропал Розум Иван Дмитриевич, 80 лет (1940 года рождения), город Севастополь, - сообщают волонтеры. - С 1 февраля 2021 года нет информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, голубые глаза и седые волосы. Был одет в куртку и спортивные штаны синего цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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