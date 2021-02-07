Погода в Крыму на 7 февраля: норд-ост и тепло до +8

Утром возможен туман. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 февраля на полуострове будет хозяйничать неуютный норд-ост.

- В Симферополе облачно. Утром небольшой мокрый снег, снег, местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Днем тепло до +7°.

На Южном берегу Крыма облачно. Утром временами дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Днем тепло до +8°. Температура воды в Черном море +7…11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50