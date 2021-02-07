В Крыму за сутки COVID-19 выявили у 149 человек

В Крыму актуален масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В регионе за минувшие сутки выявили сто сорок девять случаев заболевания COVID-19, в двенадцати из которых болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 89 выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в соцсети глава Республики Крым Сергей Аксенов, отметив, что за прошедшие 24 часа специалисты лабораторий протестировали на новую коронавирусную инфекцию 4201 человек.

Домой из «красных зон» выписали 22 человека, выздоровевших за все время пандемии - 28 577 мужчин и женщин.

Глава региона напомнил, что нужно соблюдать масочный режим и другие меры безопасности, чтобы не заболеть ковидом.

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