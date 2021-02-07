Стало известно, на каких дорогах Крыма с 8 по 14 февраля будут стоять видеокамеры-треноги

Нужно соблюдать правила дорожного движения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба Госавтоинспекция МВД по Республике Крым обнародовала места, где планируется разместить передвижные камеры автоматической фиксации административных правонарушений. Дислокация треног действительна с 8 по 14 февраля, время размещения - с 8.00 до 18.00.

Правоохранители сообщили, что «видеоохоту» на лихачей и прочих нарушителей правил дорожного движения устроили там, где чаще всего случаются ДТП.

С полным списком дислокации видеокамер можно узнать на сайте Госавтоинспекции МВД по Республике Крым.

Напоминаем, что недавно в страшной аварии погибли трое сотрудников крымской полиции. Лобовое столкновение случилось на дороге Кировское - Приветное.

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