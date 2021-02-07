Стало известно, на каких дорогах Крыма с 8 по 14 февраля будут стоять видеокамеры-треноги

Нужно соблюдать правила дорожного движения.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пресс-служба Госавтоинспекция МВД по Республике Крым обнародовала места, где планируется разместить передвижные камеры автоматической фиксации административных правонарушений. Дислокация треног действительна с 8 по 14 февраля, время размещения - с 8.00 до 18.00.
Правоохранители сообщили, что «видеоохоту» на лихачей и прочих нарушителей правил дорожного движения устроили там, где чаще всего случаются ДТП.
С полным списком дислокации видеокамер можно узнать на сайте Госавтоинспекции МВД по Республике Крым.
Напоминаем, что недавно в страшной аварии погибли трое сотрудников крымской полиции. Лобовое столкновение случилось на дороге Кировское - Приветное.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50