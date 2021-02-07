В Крыму ракеты «Панцирь-С1» уничтожили «вражеские» беспилотники

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Фото: Александр КОЦ/архив "КП"

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1» на практике оттачивают навыки по уничтожению воздушных целей.

В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что учения прошли в Крыму, на месте дислокации зенитно-ракетного полка ЮВО. Замысел учений был следующий: условный противник атаковал ракетные комплексы С-400 «Триумф» беспилотниками. Но расчеты комплекса «Панцирь-С1» сработали четко: быстро обнаружили воздушные цели, а затем успешно их уничтожили.

В ведомстве отметили, что цели сымитировали электронным способом. Военные же успешно справились с поставленной задачей.

Кстати, США направили в Черное море третий военный корабль. Америка явно хочет усилить свое присутствие вблизи берегов Крыма.

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