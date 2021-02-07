В Крыму за сутки изъяли больше тысячи доз наркотиков

Изъято более тысячи средне-разовых доз наркотиков.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Во дворы и на улицы за сутки не попало более тысячи средне-разовых доз наркотиков – таков итоги работы полиции только за одни сутки.
- Ведется планомерная работа по пресечению незаконного оборота наркотиков. За сутки в Симферополе, Керчи, Ялте, Джанкое, Судаке, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах крымские полицейские раскрыли 13 преступлений в этой сфере, - сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В ведомстве отметили, что удалось выявить факты хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, нашли и «лаборатории», где незаконно изготавливали «синтетику».
Всего за 24 часа изъято 400 граммов «отравы».
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